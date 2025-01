Uif, da venerdì cala la soglia per tracciabilità operazioni oro

Scatta da venerdì il calo, da 12.500 a 10.000 euro, della soglia sopra la quale comunicare alla Uif, l'unità di informazioni finanziarie presso la Banca d'Italia, le operazioni in oro. Il 17 gennaio 2025 entrerà in vigore il decreto legislativo, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 in tema di controlli sul denaro contante, apportando modifiche anche alla disciplina delle dichiarazioni di operazioni in oro.

Tra le principali novità la Uif evidenzia che la dichiarazione è dovuta anche per le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 e complessivamente pari o superiori a 10.000 euro.

E' incluso anche il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento nonché a uso prevalentemente industriale.

Per i trasferimenti al seguito di oro da investimento corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, sono previsti obblighi di dichiarazione e di informativa all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. "A partire dal prossimo 17 gennaio non dovranno più essere trasmesse alla UIF le dichiarazioni inerenti ai predetti trasferimenti.

Dovranno invece continuare a formare oggetto di dichiarazione alla Uif i trasferimenti al seguito, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, aventi a oggetto oro ad uso prevalentemente industriale nonché il sopra citato materiale d'oro da destinare a fusione".

La recente riforma attribuisce all'Unità il potere di emanare istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa.

