Requisiti per andare in pensione, Giorgetti: 'Io sono per la sterilizzazione degli aumenti'

"Il mio orientamento onestamente è di andare verso una sterilizzazione rispetto a queste forme di aumento". Lo ha detto all'ANSA il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti interpellato sull'aumento dei requisiti per andare in pensione.



Giorgetti, nessun decreto fino a decisione politica

"Non è nessun pasticcio, è semplicemente che ci sono dei documenti tecnici, adesso dobbiamo aspettare i dati definitivi che darà l'Istat presumo a marzo. Io ho dato indicazione alla Ragioneria di aspettare con i decreti direttoriali perché la politica giustamente avrà tutto il tempo per fare le sue riflessioni e sterilizzare eventualmente questo aumento". Lo ha detto all'ANSA il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "L'aumento è nelle prerogative della politica. Questo è l'andamento che viene certificato dall'Istat e dall'evoluzione demografica ma non c'è e non ci sarà nessun decreto direttoriale finché la politica non si esprimerà e deciderà come comportarsi".

'Debito? Ci conforta che siamo su strada giusta'

"Quello che ci conforta è che l'Italia è uno dei pochi paesi che ha fatto tempestivamente un piano strutturale di rientro del debito che è stato accettato e condiviso dall'Ue, ci conforta che siamo sulla strada giusta. Avremmo probabilmente dovuto fare negli anni in cui si sono formati tutti questi debiti lo stesso lavoro, lo stesso comportamento che stiamo facendo noi". Lo ha detto all'ANSA il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti interpellato sui dati della Banca d'Italia che certificano il debito oltre la soglia psicologica dei 3mila miliardi.

