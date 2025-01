Nucleare, newcleo firma accordi per 4 centrali in Slovacchia

La società multinazionale dell'energia nucleare newcleo (creata da italiani e con una sede a Torino) ha firmato oggi a Roma due accordi con aziende slovacche per costruire fino a quattro reattori di 4a generazione in Slovacchia. Lo rende noto newcleo con un comunicato.

L'accordo con l'azienda di stato Javys prevede la creazione di una joint venture per costruire fino a quattro reattori da 200 megawatt raffreddati al piombo (Lfr, Lead-Cooled Fast Reactor), presso il sito di Javys a Bohunice, con un costo previsto di 3,2 miliardi di euro.

Il secondo accordo, con Vuje, una delle principali società slovacche di ingegneria nucleare, stabilisce un quadro di cooperazione tecnica e commerciale per sostenere lo sviluppo e la realizzazione dei reattori raffreddati a piombo da parte di newcleo, principalmente in Slovacchia.

Questi reattori di 4a generazione, costruiti da newcleo, utilizzano il combustbile esausto dei reattori tradizionali, e permetteranno alla Slovacchia di riciclare le sue scorie radioattive.

Gli accordi sono stati firmati durante la visita ufficiale in Italia del Presidente della Repubblica Slovacca Peter Pellegrini e del Ministro dell'Economia slovacco Denisa Saková, alla presenza del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.



