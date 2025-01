Borsa: Milano sale con Iveco e Prysmian, male Saipem e Nexi

Avvio in cauto rialzo per Piazza Affari, in attesa, al pari delle altre Borse europee, del dato sull'inflazione americana. Il Ftse Mib avanza dello 0,4% sostenuto dagli acquisti su Iveco (+5,4%), promossa da Kepler Cheuvreux, Prysmian (+2,5%), Buzzi (+1,7%), Unipol (+1,5%), Popolare di Sondrio (+1,5%) e Mediobanca (+1,2%). Bene anche Italgas (+1%) e Pirelli (+1%). In fondo al listino si accomoda Saipem (-2,5%), penalizzata dalle indiscrezioni di stampa su ritardi e aumento dei costi nella realizzazione di un progetto eolico offshore in Francia, seguita da Nexi (-2,2%), ancora oggetto di forti vendite, e Tim (-2%), il cui consiglio si riunirà oggi per esaminare la vendita di Sparkle. Poco mossa Generali (+0,2%), che la prossima settimana affronterà il dossier Natixis, mentre avanzano a braccetto Unicredit e Banco Bpm (+0,4%). Debole il lusso con Cucinelli (-1,6%) e Moncler (-0,9%).



