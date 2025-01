Unem, crescono quotazioni petrolio, riflessi benzina-gasolio

Le quotazioni del petrolio in questo avvio di 2025 hanno proseguito nel trend di crescita iniziato già dalla fine dello scorso anno e che attualmente si è amplificato riportando le quotazioni del Brent sopra gli 81 dollari/barile, un livello che non si vedeva dalla fine dell'agosto scorso. Lo precisa l'Unem.

Una ripresa in larga parte è dovuta ai timori dei mercati per gli effetti dell'ultimissimo pacchetto di sanzioni del governo americano nei confronti della Russia, a detta di molti il più duro finora mai introdotto, che colpisce società come GazpromNeft e Surgutneftegaz, oltre una lista di 183 petroliere quasi tutte parte di quella flotta 'ombra' che la Russia ha finora utilizzato per aggirare le sanzioni vigenti garantendosi introiti altissimi.

Complessivamente, si stima che le sanzioni vadano a colpire un volume di petrolio russo pari a circa 1,5 milioni di barili/giorno trasportato appunto da queste navi 'fantasma' principalmente verso Cina ed India che ora si trovano ad affrontare costi e rischi molto maggiori oppure a reindirizzare i propri acquisti verso altre aree (medio-orientali ed africane in particolare) con costi di trasporto più alti per la maggiore distanza. Inoltre, i dati di una riduzione dell'output petrolifero a dicembre, sia dei Paesi Opec sia della Russia, contribuiscono a fornire ulteriori elementi di supporto per la crescita delle quotazioni del barile.

I riflessi si sono scaricati anche sulle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati (benzina e gasolio) che dall'inizio dell'anno si sono apprezzati di circa 6 centesimi euro/litro, di cui circa 2 dovuti all'effetto cambio visto il progressivo indebolimento dell'euro nei confronti del dollaro.

Un effetto ancora più evidente se il confronto si fa con il gennaio del 2024 quando le quotazioni in dollari/tonnellata sia di benzina che gasolio erano molto più alte di quelle attuali ma inferiori in euro/litro di 3-4 centesimi grazie ad un cambio decisamente più favorevole (1,09 rispetto all'1,02 attuale).

