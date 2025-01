Prospettive incerte per l'occupazione nell'industria. I prezzi saliranno

Prospettive future incerte per l'occupazione nell'industria, mentre aumentano le intenzioni di rialzare i prezzi da parte delle imprese. Sono queste alcune delle tendenze che rileva l'Istat nella nota consueta nota periodica sull'andamento dell'economia italiana.

In particolare, secondo l'istituto di statistica si conferma a dicembre il peggioramento delle attese sull'andamento dell'occupazione nella manifattura e nelle costruzioni, mentre sono in miglioramento quelle nei servizi di mercato e soprattutto nel commercio al dettaglio.

Sempre a dicembre, inoltre, tra le imprese la quota di quelle che intendono mantenere stabili i propri listini nei prossimi tre mesi, seppure rimanga largamente prevalente, si riduce sia nel comparto delle costruzioni (dal 92,1% al 90,5%), sia in quello manifatturiero (da 85,1% a 82,7%) e dei servizi (dal 86,7% al 83,7%). In questi ultimi due comparti aumenta la quota di imprese che prevedono un aumento (dal 9,4% al 12,2% nella manifattura; dal 9% al 11,8% nei servizi).

