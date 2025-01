Melinda, il fattore climatico "gela" il bilancio di previsione

Melinda dovrebbe registrare dati di vendita in calo rispetto allo scorso anno. È quanto emerge dal Bilancio di Previsione 2024/2025 presentato dal Consorzio agli amministratori delle 16 cooperative che lo compongono. Secondo le stime, il bilancio evidenzia una contrazione compresa tra il 10 e il 15% nel confronto con l'annata precedente. Il quadro generale del settore e lo scenario macroeconomico, in ogni caso, impongono prudenza.

A incidere sulle prospettive della campagna - comunica una nota - è in primo luogo il fattore climatico. L'ondata di freddo sperimentata nella scorsa primavera, infatti, ha influito in modo evidente sui calibri dei frutti e, in generale, sul livello qualitativo che risulta inferiore a quello dello scorso anno. Le temperature più basse, inoltre, hanno contribuito al calo della produzione. L'autunno piovoso ha inciso, infine, sulla fragilità dei frutti. In questo contesto, il Consorzio è al lavoro per migliorare ulteriormente la valorizzazione commerciale delle mele di alta qualità tuttora presenti, sebbene in quantitativi minori nel confronto con il periodo 2023/24.

Significativo è anche il nodo dei costi per i quali si conferma la tendenza generale all'aumento evidenziata negli ultimi anni. Il fenomeno interessa tutti i principali fattori produttivi - a cominciare dalle fonti energetiche - e il costo del lavoro lungo l'intera catena dal campo alla lavorazione. Da qui la necessità da parte del Consorzio di proseguire nel percorso già avviato di efficientamento energetico e di miglioramento dei processi produttivi attraverso la crescente automazione.

"Il fattore climatico, a causa dei suoi effetti su qualità e quantità della produzione, è la chiave di lettura cruciale per leggere le stime presentate oggi. Tuttavia è anche doveroso sottolineare che, nonostante le difficoltà, questo bilancio si colloca con grande impegno come uno dei risultati più positivi degli ultimi anni", sottolinea il direttore generale di Melinda, Luca Zaglio.



