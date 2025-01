Eni colloca due nuovi bond ibridi e avvia un riacquisto

Eni intende collocare oggi due nuove emissioni di obbligazioni subordinate ibride perpetue, denominate in euro, a tasso fisso e destinate ad investitori istituzionali nell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note.

Le due emissioni si legge in una nota, sono volte a mantenere una struttura finanziaria equilibrata e a finanziare i fabbisogni generali di Eni. Eni ha la possibilità di rimborsare ciascuno dei Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi in qualsiasi momento nei 3 mesi precedenti la relativa prima reset date e, successivamente, ad ogni data di pagamento degli interessi; la prima reset date per il primo prestito obbligazionario si prevede sia a 6,25 anni dall'emissione (21 aprile 2031) e per il secondo prestito obbligazionario si prevede sia a 9,25 anni dall'emissione (21 aprile 2034).

I Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi saranno collocati compatibilmente con le condizioni di mercato e successivamente quotati sul mercato regolamentato della borsa di Lussemburgo. Inoltre, in data odierna, Eni intende lanciare un'offerta volontaria di riacquisto rivolta ai portatori del proprio prestito obbligazionario ibrido già in circolazione da 1,5 miliardi di euro con prima call date ad ottobre 2025 e cedola annua del 2,625% e volta a successivamente cancellare i titoli riacquistati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA