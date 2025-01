Danni da maltempo al Sud, treni cancellati e ritardi di ore

Nove treni tra Alta velocità e Intercity cancellati o limitati, altri 5 attualmente fermi e ritardi che per due treni notturni sono arrivati a superare i 350 minuti, cioè quasi 6 ore. Sono le conseguenze dei danni da maltempo sulla linea ferroviaria Reggio Calabria-Paola- Salerno: dalle 7,40 la circolazione è stata sospesa tra San Lucido e Diamante, in provincia di Cosenza, mentre dalle 9,30 resta sospesa tra San Lucido e Paola.

Le notizie sono riportate sulle pagine Infomobilità di Trenitalia. Fs italiane ha diffuso poi un comunicato in cui spiega che dalla notte per il forte maltempo che sta interessando il Tirreno cosentino è sospesa la circolazione ferroviaria lungo la linea Salerno - Reggio Calabria tra Diamante e Capo Bonifati, Fuscaldo e Paola, Paola e San Lucido.

In particolare, su alcuni tratti il forte vento ha causato la presenza sulla linea ferroviaria di oggetti metallici esterni alla ferrovia. Inoltre, in alcune zone le piogge intense non consentono una regolare circolazione dei treni. È comunque in corso l'intervento di ripristino della linea da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.

Al momento non è possibile attivare dei collegamenti con autobus per l'interruzione anche della viabilità stradale. Aggiornamenti sono presenti nella sezione Infomobilità di Rfi e sulle pagine Infomobilità delle imprese ferroviarie.

"Oggi non è tutto bloccato, c'è un problema al Sud Italia per il maltempo molto impattante. Ci sono stati alcuni incidenti senza conseguenze sulle persone con il rovesciamento di un container e abbiamo dovuto mettere in sicurezza i passeggeri e limitare il traffico sulla rete fino al ripristinarai di condizione di sicurezza". Lo afferma l'amministratore delegato del Gruppo Fs Italiane, Stefano Donnarumma, a margine della cerimonia di apertura di piazza dei Cinquecento, assicurando che "è tutto gestito con assoluta professionalità", secondo le procedure.

"Se si considera la dimensione di questa rete, non si può pretendere che non ci siano guasti, anche perché l'azienda compie 120 anni e molte porzioni della rete ai 100 anni ci si avvicinano", aggiunge.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA