Dal periodo pre-Covid, 1 milione occupati in più alla fine del 2024

Oltre un milione di occupati in più a fine 2024 rispetto al pre-Covid. Ad ottobre scorso si registrano in particolare +1,043 milioni di persone al lavoro rispetto a dicembre 2019 e una riduzione quasi simile del numero dei disoccupati (-1,009 milioni). A sottolinearlo è il rapporto annuale dell'Inapp, ricordando il record raggiunto in termini di occupati (24,1 milioni) e tasso di occupazione (62,5%). I nuovi posti sono equamente distribuiti tra uomini (+532mila) e donne (+511mila) e l'aumento risulta maggiore al Sud. Ma resta aperta la questione giovanile: l'incremento del numero assoluto degli occupati si concentra nella coorte degli over 50, che negli ultimi due anni è diventata la componente più numerosa (41%) superando anche quella tra i 35 e i 49 anni. E sale l'inattività.

