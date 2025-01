Borsa: Milano migliora (+0,95%), corrono A2a, Pirelli e Amplifon

Allunga il passo Piazza Affari dopo quasi 3 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,95% a 35.129 punti e gran parte del paniere in territorio positivo. Stabile a 118,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,9 punti al 3,% e quello tedesco in crescita di 0,6 punti al 2,61%.

Gli acquisti si concentrano su A2a (+3,13%), promossa a 'buy' dagli analisti di Equita, che hanno alzato il prezzo obiettivo del 23% a 2,7 euro. Prosegue la corsa di Pirelli (+2,9%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Goldman Sachs, che ha alzato il prezzo obiettivo del 28% a 7,1 euro. Ancora acquisti su Amplifon (+2,28%), sull'onda lunga del prezzo obiettivo alzato da Intermonte nella vigilia, mentre Popolare Sondrio (+2,3%), è stata promossa da 'underperform' a 'neutral' da Mediobanca. Il giudizio degli analisti frena invece Nexi (-5%), maglia nera tra i grandi titoli, tagliata da 'outperform' a 'neutral' da Mediobanca e da 'equal weight' a 'underweight' da Morgan Stanley. Nel primo caso il prezzo obiettivo è in crescita del 49% a 7,5 euro, nel seconkdo invece cala del 5,9% a 4,75 euro.

Il ribasso del greggio (Wti -0,84% a 78,16 dollari al barile) frena invece Eni (-0,82%). Più caute Saipem (-0,4%) e Tenaris (-0,34%), Eni (-0,95%) e Saipem (-0,66%).

In ordine sparso i bancari Intesa (+2,27%), Unicredit (+1,36%), Banco Bpm (+1,25%), Bper (+0,51%) ed Mps (+0,34%).

Confermati gli acquisti su Stellantis (+1,38%), tagliata da 'neutral' ad 'underperform' da Mediobanca, che ha comunque alzato del 4,1% il prezzo obiettivo a 12,83 dollari (12,5 euro).

Bene Ferrari (+0,93%), vivace Tim (+1,56%) dopo il rigetto del ricorso di Vivendi sulla cessione della rete da parte del Tribunale di Milano.



