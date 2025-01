Slittano le nozze Ita-Lufthansa, ancora qualche giorno per il closing

Servirà ancora qualche giorno per la formalizzazione dell'acquisizione del 41% di Ita Airways da parte di Lufthansa. Secondo alcune indiscrezioni, le parti sono ancora al lavoro per definire gli ultimi adempimenti. Si andrebbe verso la seconda convocazione dell'assemblea di Ita prevista per 15 gennaio, la data ultima entro la quale Lufthansa deve sottoscrivere l'aumento di capitale.

La possibile chiusura dell'operazione per il 13 gennaio era filtrata dopo un incontro con i dipendenti del ceo della compagnia tedesca Carsten Spohr ed era stata rilanciata dall'agenzia tedesca Dpa, ma non aveva mai trovato conferme al Mef.

