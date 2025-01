illy è il caffè ufficiale di ITA Airways, come previsto da una partnership siglata tra le due parti. Il caffè illy sarà disponibile nelle lounge aeroportuali della Compagnia e a bordo di tutti gli aerei in tutte le classi, economy, premium e business. In particolare, le sale "Hangar Lounge" e "Piazza di Spagna" di Roma Fiumicino e "Piazza della Scala" di Milano Linate, saranno personalizzate con il claim del brand illy "La qualità ama i dettagli".

"La partnership con ITA Airways è per noi un importante accordo dal grande potenziale, che ci permetterà di offrire ai milioni di viaggiatori che ogni anno volano con la compagnia aerea l'esperienza di un caffè di qualità superiore e sostenibile", ha commentato Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè.

"Entusiasmo" è stato espresso per "questa nuova partnership" da Andrea Benassi, Direttore Generale di ITA Airways.



