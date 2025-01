Fondo pensione Abp scarica Tesla, vende quota da 570 milioni

Uno dei più grandi fondi pensione europei, l'olandese Abp, ha venduto la sua intera partecipazione da 571 milioni di euro (circa 585 milioni di dollari) in Tesla, in parte a causa di un disaccordo con il pacchetto di remunerazione di Elon Musk.

"Abbiamo avuto un problema" con il pacchetto retributivo di Musk, ha detto un portavoce di Stichting Pensioenfonds Abp che, nella scelta, ha preso in considerazione anche costi, rendimento e requisiti di investimento.

La notizia risalente al terzo trimestre del 2024 è stata riportata dal quotidiano olandese Het Financieele Dagblad, che ha citato anche le scarse condizioni di lavoro in azienda tra le ragioni che hanno spinto Abp ad abbandonare Tesla.

Il mese scorso, il pacchetto di retribuzione record di Musk per Tesla è stato nuovamente bocciato da un giudice del Delaware. Il pacchetto di stock option inizialmente valeva 2,6 miliardi di dollari e aveva raggiunto i 56 miliardi di dollari quando il giudice lo aveva annullato.

A giugno, l'Abp ha votato contro il pacchetto retributivo, definendolo "controverso ed eccezionalmente alto".

