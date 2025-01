Ita Airways riavvia i collegamenti tra Italia e Libia

Inaugurato oggi all'aeroporto di Roma Fiumicino il primo volo di Ita Airways verso Tripoli Mitiga. L'operativo dei voli di Ita Airways fra l'Italia e la Libia, prevede due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica: partenza da Roma Fiumicino alle 9.15 e arrivo a Tripoli Mitiga alle 12.10 (ora locale); partenza da Tripoli Mitiga alle 13.05 (ora locale) e arrivo a Roma Fiumicino alle 14.10.

"La ripresa - commenta una nota della Farnesina - avviene dopo oltre dieci anni e si inserisce nel solco di uno sforzo costante e corale da parte delle istituzioni e del sistema imprenditoriale italiani, con l'obiettivo di rafforzare i legami con la Libia, partner strategico e privilegiato per il nostro Paese. Italia e Libia lavorano fianco a fianco per costruire un dialogo sempre più strutturato per far fronte alle sfide comuni, dalla sicurezza alla crescita sostenibile, dal contrasto all'immigrazione irregolare allo sviluppo agricolo industriale".

L'Italia è il primo partner commerciale della Libia, con oltre 9 miliardi di euro di interscambio complessivo nel 2023, essendo il terzo esportatore (dopo Cina e Turchia) e il primo importatore nel Paese.



