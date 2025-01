Cresce il malcontento dei medici, verso lo sciopero

"Il malcontento dei medici sta crescendo. Le risorse economiche stanziate con l'ultima legge di Bilancio non bastano e gli stipendi restano tra i più bassi in Europa, vicini a quelli dei Paesi dell'Est, con molti professionisti che scelgono di lasciare. Il 25 gennaio i sindacati medici e l'Ordine si incontreranno per decidere forme di mobilitazione. Si va verso lo sciopero della categoria".

Lo afferma all'ANSA il presidente della Federazione degli ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli, che lancia una richiesta al ministro della Salute: "Schillaci apra subito un tavolo permanente con le organizzazioni mediche".



