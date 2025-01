Fondo Italiano Investimento entra in Scatolificio del Garda

Fondo Italiano d'Investimento sgr entra con una quota di maggioranza nel capitale della società Scatolificio del Garda , azienda con sede a Pastrengo (Verona) attiva nella produzione e distribuzione di imballaggi a base carta e articoli monouso eco-sostenibili per l'industria alimentare e delle bevande.

L'operazione, la quarta realizzata tramite il Fondo Italiano Agri&Food - Fiaf, il veicolo settoriale con cui Fondo Italiano sostiene le eccellenze della filiera agroalimentare italiana, mira a supportare la famiglia fondatrice Sandri nell'ulteriore fase di sviluppo aziendale prevista nei prossimi anni.

Fondata nel 1969 dalla famiglia Sandri, la società è attiva in due stabilimenti di proprietà con oltre 25 mila metri quadrati di area produttiva - a Pastrengo (Verona) e Boffalora (Milano) - e attraverso tre piattaforme logistiche situate anch'esse in provincia di Verona. Forte di oltre 10 milioni di euro di investimenti realizzati negli ultimi 5 anni, può contare su ricavi che sfiorano i 45 milioni di euro, di cui circa un quarto generati all'estero. Con l'operazione, Luca Sandri manterrà il ruolo di ceo e presidente di Scatolificio del Garda e continuerà ad essere affiancato da Stefano Zardini come direttore generale.

"Siamo particolarmente felici di poter affiancare Luca Sandri e tutta la sua squadra nel progetto di accelerazione della crescita di Scatolificio del Garda", afferma Marco Pellegrino, senior partner di Fondo Italiano. "Sono molto soddisfatto per l'ingresso di Fondo Italiano, tramite Fiaf, nel capitale della nostra società", sottolinea Luca Sandri.



