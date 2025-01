Usa creano 256.000 posti di lavoro, disoccupazione al 4,1%

L'economia americana ha creato in dicembre 256.000 posti di lavoro, oltre le attese degli analisti che scommettevano su 165.000. Il tasso di disoccupazione è risultato pari al 4,1%.

I dati confermano la solidità del mercato del lavoro e indicano un possibile rallentamento della velocità dei tagli dei tassi di interesse da parte della Fed.

La prossima riunione della banca centrale è in calendario il 28 e 29 gennaio, e l'andamento dell'occupazione sembra escludere una ulteriore riduzione del costo del denaro, mettendo in dubbio anche un possibile taglio in marzo.

Complessivamente, l'economia americana ha creato 2,2 milioni di posti di lavoro nel 2024, meno dei tre milioni del 2023 ma più dei due milioni del 2019.



