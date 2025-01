Paesotto e Ravà guidano l'investment banking Goldman Sachs Italia

Marco Paesotto e Edoardo Ravà guideranno l'Investment Banking in Italia di Goldman Sachs, lavorando a stretto contatto con Francesco Pascuzzi, che continuerà a guidare le attività della banca in Italia in qualità di 'Country Head' e continuerà a ricoprire i suoi ruoli di responsabile del Natural Resources Group in Emea e Global co-head del settore Power, Utilities and Infrastructure.

Paesotto, nella banca d'affari dal 2007 e managing director dal 2015, continuerà ad occuparsi delle relazioni con i clienti Corporate e Private Equity in Italia in vari settori. Ravà, in Goldman Sachs dal 2015, manterrà le sue responsabilità come co-head of Emea Corporate Investment Grade Origination. E' stato nominato managing director nel 2017 e per la banca si occupa dei clienti corporate, delle istituzioni finanziarie, operanti nel settore pubblico e del private equity italiani.



