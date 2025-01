Bankitalia apre LabBi per rendere più accessibili i dati

Rendere ancora più disponibili alla comunità scientifica il patrimonio dei dati della Banca d'Italia. Con questo obiettivo l'istituto centrale apre il laboratorio on-site LabBI presso il proprio Research Data Center. Il laboratorio, sottolinea una nota, permette ai ricercatori autorizzati di visualizzare i microdati della Banca d'Italia e svolgere elaborazioni statistiche.

Su LabBI sono disponibili i dati granulari relativi alle indagini sulle imprese e, per i ricercatori affiliati a un ente di ricerca accreditato, alle principali voci dei bilanci bancari individuali. Per la prima volta sono anche resi disponibili i dati sui tassi di interesse medi, per varie tipologie di prestiti e depositi, applicati da ciascun intermediario bancario alle famiglie e alle società non finanziarie dell'area dell'euro. Questi dati, relativi a un campione rappresentativo delle banche italiane, sono disponibili dal 2003 con frequenza mensile. "Per preservare la confidenzialità dell'informazione non è indicato il codice Abi della banca" rammenta via Nazionale secondo cui nel tempo il patrimonio informativo disponibile su LabBI sarà ampliato.



