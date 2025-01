Al via i lavori del nuovo treno Orient Express di Accor

Al via i lavori sulle storiche carrozze anni '20 della 'Compagnie Internationale des Wagons-Lits', recuperate in giro per l'Europa e ora di proprietà di Accor.

Sull'intero progetto del nuovo treno di lusso, OE- Nostalgie di Istanbul, - spiega una nota - "Ma Group al comando, tra operazioni di restauro e ammodernamento fino alle necessarie certificazioni per riportarlo sui binari.

I primi lavori, definiti 'metal work', si stanno effettuando in Campania, presso le officine CMS di Morra de Sanctis (AV) e presso le officine CMS di Fisciano (SA).

Rino Ciullo, direttore operativo MA Group, spiega: "la parte più delicata è ristrutturare mantenendo l'aspetto esterno e gli elementi storici più importanti. Ma su alcuni di questi elementi è necessario creare e integrare nuovi allestimenti. Le carrozze, che sono 19 in tutto, sono di nove tipologie differenti, perché risalenti a diversi anni di costruzione e diverso è anche lo stato di conservazione. Inoltre, non sono disponibili tutti i disegni originari del progetto delle strutture portanti, alcuni addirittura non coincidono con quelle attuali, segno che probabilmente hanno subito delle modifiche nel tempo senza che ne sia stata conservata traccia. Ma la sfida è proprio questa, la nostra esperienza ci consentirà di trovare le soluzioni migliori senza perdere di vista l'essenza del prodotto finale".

Importante sarà anche far ottenere al nuovo treno tutte le certificazioni affinché possa tornare a viaggiare sulle infrastrutture ferroviarie europee che richiedono precisi requisiti.

"Dopo una verifica al registro virtuale europeo dei veicoli - continua Ciullo - abbiamo riscontrato che queste carrozze avevano un'autorizzazione sospesa. C'è un percorso autorizzativo da fare e, una volta passati tutti i controlli e avuto l'ok dall'Ecm, cominceremo a ripristinare i vecchi numeri di targa delle carrozze per la rimessa in esercizio del treno".



