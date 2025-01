L'inflazione annuale nella zona Ocse è rimasta stabile al 4,5 % a novembre 2024 rispetto ad ottobre: è quanto afferma la stessa Ocse in una nota. Nel G7, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, l'inflazione è cresciuta al 2,6% di novembre dopo il 2,3% di ottobre, con aumenti in Giappone, Italia, Regno Unito e Germania. In Italia, l'inflazione è cresciuta all'1,3% a novembre, contro lo 0,9% di ottobre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA