Le vendite di auto Volkswagen in calo nel 2024, pesa la Cina

Volkswagen, il marchio di punta dell'omonimo gruppo, ha visto le consegne di auto nel 2024 diminuire a 4,8 milioni, in calo dell'1,4% rispetto all'anno precedente. Alla flessione, si legge in una nota, ha contribuito soprattutto la frenata in Cina, primo mercato del gruppo di Wolfburg, dove le vendite sono scese dell'8,3% a 2.198.900 unità. Debole anche l'Europa, in calo dell'1,7% a 1.254.500 unità, mentre sono andati forte il Nord America (+18,4% a 592.300) e il Sud America (+21,1% a 479.400).

"Nel mondo il 2024 è stato un anno difficile con un'attività economica fiacca, sfide politiche e una forte concorrenza, in particolare in Cina. Tuttavia, stiamo iniziando il nuovo anno con ottimismo. Non solo abbiamo prodotti attraenti, ma stiamo esaudendo le esigenze di un'ampia varietà di gruppi di clienti con la nostra estesa e diversificata gamma di modelli", ha commentato Martin Sander, membro del consiglio di amministrazione Volkswagen per vendite, marketing e post-vendita.

Volkswagen sottolinea come stia difendendo "la sua indiscussa leadership di mercato in Europa", dove si conferma "chiaro leader di mercato" in Germania con una quota del 19,1%, e al tempo stesso stia crescendo "in modo significativo anche in Nord e Sud America".



