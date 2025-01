Directa Sim, nel 2024 clienti +33,8%, ordini +17,5%

Directa Sim, società che opera nel trading online in Italia, quotata su Euronext Growth Milan, chiude il 2024 con record per numero di clienti, asset totali e numero di eseguiti con relativo controvalore economico. La comunità degli investitori autonomi che ha scelto Directa ha raggiunto quota 104.551 (+33,8% rispetto all'anno precedente), con oltre 26.000 nuovi conti aperti in dodici mesi. Il valore complessivo degli asset della clientela ha superato i 6,6 miliardi di euro (+42,18%), favorita dall'acquisizione di nuovi clienti, rispetto ai circa 4,7 miliardi di euro di dicembre 2023. Gli ordini nel 2024 sono stati oltre 4,7 milioni (+17,5%).

Più della metà sono stati eseguiti sui mercati cash domestici (+23,7%). Il controvalore complessivo dell'intermediato sui titoli cash" ha superato i 36 miliardi di euro (+21,5%).

"Le performance di Directa nel 2024 - ha commentato l'amministratore delegato, Andrea Busi - sono il risultato di un grande impegno e certificano che la società ha saputo intercettare in maniera efficace le tendenze di un mercato in forte evoluzione e le esigenze di una comunità sempre più numerosa". Il direttore commerciale Stefano D'Orazio ha aggiunto: "Il 2024 è stato un anno importante che rappresenta l'inizio di un percorso ambizioso. Nel 2025, la nuova strategia commerciale sarà ulteriormente sviluppata e rafforzata, puntando su servizi digitali, piattaforme innovative e programmi di educazione finanziaria, con l'obiettivo di rendere gli investimenti sempre più accessibili e alla portata di tutti".





