Borsa: l'Europa apre debole, timori per la Cina e dazi

Borse europee deboli in avvio di seduta. L'attenzione dei mercati si concentra sull'andamento della crescita economica globale, mentre si addensano le nubi sulla Cina e le incertezze per i dazi annunciati da Donald Trump. Sotto i riflettori anche le prossime mosse delle banche centrali sul taglio dei tassi.

Avvio in calo per Parigi (-0,42%), Francoforte (-0,22%), quest'ultima dopo il dato della produzione industriale di novembre migliore delle attese. Poco mossa Londra (+0,05%), con la sterlina che scende ai minimi dal 2023 sul dollaro.



