Amplifon cresce in Italia, acquisite MagicSon e Sonar

Amplifon, gruppo che nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell'udito, ha completato l'acquisizione dell'intero capitale di MagicSon e Sonar, aziende torinesi proprietarie complessivamente di 27 centri acustici tra Piemonte e Valle d'Aosta.

Con questa operazione, Amplifon ha colto l'opportunità di acquisire due storiche aziende del territorio, che condividono la "focalizzazione sulla qualità del servizio e i cui negozi hanno una presenza complementare alla propria rete nelle due regioni", spiega una nota.

Fondata a Milano nel 1950, Amplifon è presente in Italia con oltre 800 negozi, fornendo servizi per la cura dell'udito a circa 100mila persone l'anno. A livello internazionale Amplifon opera in 26 paesi di cinque continenti con oltre 10.000 negozi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA