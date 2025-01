Mediolanum, con dicembre raccolta 2024 record oltre 10 miliardi

La raccolta di Banca Mediolanum segna un record nel 2024. La raccolta netta totale è arrivata a 1,01 miliardi a dicembre portando a 10,44 miliardi quella dell'intero anno. in particolare la raccolta netta in risparmio gestito ha toccato 981 milioni il mese scorso e 7,64 miliardi nell'anno. Grazie al buon andamento dei mercati e della gestione nel 2024, il contributo delle performance fees alle società del gruppo nell'esercizio appena concluso è stimato intorno a 370 milioni, di cui50,9 milioni già contabilizzati nei primi 9 mesi.

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum commenta: "Il 2024 si conclude con risultati commerciali che vanno ben oltre l'eccellenza. Con il solido contributo di dicembre abbiamo per la prima volta superato il traguardo dei 10 miliardi di raccolta totale e stabilito un nuovo primato assoluto di raccolta gestita con 7,6 miliardi nell'intero anno, anche grazie alla forte accelerazione in Spagna. La crescita della base clienti è proseguita a forte ritmo con quasi 200 mila nuovi clienti bancari acquisiti nell'anno, il 7% in più dello scorso anno, e tutte le linee di business hanno contribuito a suggellare un anno da record".

"Siamo pronti per avviare questo 2025 con l'entusiasmo e l'ottimismo che da sempre ci contraddistinguono", aggiunge.





