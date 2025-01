Jp Morgan vuole i dipendenti in ufficio 5 giorni a settimana

Jp Morgan Chase, uno dei colossi di Wall Street, si prepara a ordinare ai dipendenti di tornare in ufficio cinque giorni alla settimana, diventando l'ultima grande banca ad abbandonare il modello di lavoro ibrido introdotto durante la pandemia di covid.

Secondo l'agenzia Bloomberg, la banca più grande degli Stati Uniti con oltre 300.000 dipendenti in tutto il mondo dovrebbe annunciare il cambiamento nelle prossime settimane.

Il Ceo Jamie Dimon sostiene da tempo che il lavoro da remoto è inefficace: "In generale, non c'è niente di meglio del faccia a faccia", ha affermato nel 2023. La banca, tuttavia, addolcisce la notizia almeno per i dipendenti di New York, dove sta costruendo un grattacielo di 60 piani a Midtown Manhattan che offre servizi innovativi come sale yoga e ciclismo, spazi per la meditazione, aree all'aperto e un food hall all'avanguardia.

