Cnn, Trump valuta emergenza economica nazionale per i dazi

Il presidente eletto Donald Trump sta valutando di dichiarare un'emergenza economica nazionale per fornire una giustificazione legale per una vasta gamma di tariffe universali su Paese alleati e avversari: lo riferisce la Cnn citando quattro fonti a conoscenza del dossier.

La mossa consentirebbe a Trump di varare un nuovo programma di dazi utilizzando l'International Economic Emergency Powers Act, noto come "Ieepa", che autorizza unilateralmente un presidente a gestire le importazioni durante un'emergenza nazionale.

Trump, ha osservato una delle fonti, ha una predilezione per questa legge, poiché garantisce un'ampia giurisdizione su come vengono implementate le tariffe senza rigidi requisiti per dimostrare che esse sono necessarie per motivi di sicurezza nazionale.

