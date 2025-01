Zoppas (Ice): 'Made in Italy leader anche al Ces di Las Vegas'

"L'Italia non è solo sinonimo di food, moda e arredamento: il Made in Italy si sta affermando come leader globale nei settori tecnologici più avanzati, come l'elettronica, la life science, la biotecnologia e l'aerospazio e non solo. Nel 2023, queste industrie hanno raggiunto esportazioni verso gli Usa per 6,7 miliardi di dollari, con una crescita del 68% nei primi otto mesi del 2024. Questi numeri dimostrano la capacità delle nostre imprese di competere nei mercati internazionali più strategici". Il presidente di Ice, Matteo Zoppas, lo sottolinea in occasione del taglio del nastro del Padiglione Italia al Ces di Las Vegas, la principale fiera al mondo dell'elettronica di consumo.

"Ice - dice Zoppas - supporta questo comparto, anche nella scia degli obiettivi del ministero degli Affari esteri in coerenza con la diplomazia della crescita. L'intelligenza artificiale, in particolare, rappresenta un motore di trasformazione cruciale, accelerando lo sviluppo e ridefinendo i paradigmi produttivi e creativi del nuovo Made in Italy. La sua integrazione in settori chiave come sanità, industria, aerospazio e sostenibilità offre nuove opportunità di crescita per le imprese italiane, che stanno dimostrando di essere all'avanguardia anche su questo fronte".

"L'Agenzia Ice, come infrastruttura di sviluppo commerciale, gioca un ruolo centrale in questo percorso, accompagnando al Ces di Las Vegas una delegazione di imprese italiane leader nei settori più innovativi che troveranno spazio nella 'Arena Italia'", prosegue Zoppas: "Il nostro obiettivo in questo contesto è promuovere l'eccellenza tecnologica del Made in Italy e consolidare la presenza italiana sui mercati globali, offrendo alle nostre aziende nuove opportunità di espansione e valorizzazione mettendole lì a contatto con i loro potenziali partner. Allo stesso tempo, l'Italia continua ad attrarre investimenti esteri grazie al lavoro congiunto" di Mimit, Ice, e rete diplomatica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA