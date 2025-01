Parte XIV Master in Economia e Scienza del caffè Ernesto Illy

E' cominciato oggi il XIV Master Universitario inter-ateneo di primo livello in Economia e Scienza del Caffè - Ernesto Illy ideato da illycaffè e Fondazione Ernesto Illy per offrire una preparazione sugli aspetti biologici, agronomici, tecnologici ed economici che dalla pianta del caffè conducono al prodotto finale.

Il master, rivolto a giovani laureati in economia, ingegneria e scienze agrarie, è frequentato da 25 studenti di 18 Paesi di 4 continenti. Il programma didattico prevede oltre 430 ore di lezione, erogate da 60 docenti da remoto e in presenza concludendosi con un project work in una materia del corso. Con illycaffè e la Fondazione Ernesto Illy ci sono le Università di Trieste e di Udine, la SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste) e Area Science Park. Confermata l'erogazione di una borsa di studio della Fondazione Friuli e il sostegno della Fondazione CRTrieste. Sono 16 gli studenti che beneficiano del supporto economico della Fondazione Ernesto Illy.

"La Fondazione Ernesto Illy è orgogliosa di poter offrire supporto economico a 16 studenti, continuando così a sostenere i talenti emergenti nel mondo del caffè - dichiara Anna Illy, Presidente della Fondazione Ernesto Illy e consigliera di amministrazione di illycaffè - Dal 2008, anno di costituzione della Fondazione, abbiamo lavorato incessantemente per promuovere ricerca scientifica, educazione e progetti di sostenibilità nel settore del caffè".



