Enel colloca nuovi bond ibridi perpetui per 2 miliardi euro

Enel ha collocato sul mercato europeo nuovi prestiti obbligazionari ibridi perpetui per 2 miliardi di euro, con una cedola media pari a 4,375% ed un costo medio inferiore agli attuali livelli di mercato. Lo comunica la società in una nota aggiungendo che l'emissione ha ricevuto richieste di sottoscrizione in esubero per più di 3 volte, totalizzando ordini per un importo pari a circa 6,8 miliardi di euro.

L'operazione, "che rafforza ulteriormente la struttura patrimoniale del Gruppo - si legge nella nota - è coerente con la strategia finanziaria del Gruppo Enel finalizzata ad ottimizzare il costo del capitale al servizio degli investimenti industriali del Piano strategico 2025-2027".



