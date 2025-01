Dirigenti Volkswagen pronti a taglio stipendi da 300 milioni

La dirigenza della Volkswagen, il colosso automobilistico tedesco, farà la propria parte nel programma di risparmio avviato nelle scorse settimane. I dirigenti sono pronti a tagliare il proprio stipendio: una mossa che da qui al 2030 dovrebbe consentire un risparmio di circa 300 milioni di euro.

Lo ha detto Gunner Kilian della Volkswagen, alla Braunschweiger Zeitung.

Nelle scorse settimane, dopo lunghe negoziazioni, erano emersi i primi dettagli dell'operazione. Il programma prevede una dolorosa ristrutturazione con un taglio del personale fino a 35.000 unità. Per oltre l'80 per cento a essere coinvolti dal ridimensionamento sono gli stabilimenti in Bassa Sassonia.





