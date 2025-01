Borsa: seduta in rialzo in Europa, Milano +0,16%

Prosegue in rialzo, tranne che per Londra (-0,2%), la seduta sulle Borse europee. L'aumento dei dati sull'inflazione nella zona euro a dicembre, sostiene l'ipotesi di un taglio graduale dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, osservano gli analisti.

Parigi sale dello 0,6%, Francoforte dello 0,3%, Milano dello 0,16 per cento. A Piazza Affari in particolare ha preso la rincorsa Tim (+3,5%) sulle attese per la cessione di Sparkle, bene anche Campari (+2,6%) e Moncler (+1,2%). Sale Mps (+1,2%) in controtendenza rispetto agli altri bancari. In fondo al listino restano Saipem (-1%), Unipol (-0,9%) e Banco Bpm (-0,8%).



