Nippon Steel e U.S. Steel hanno fatto causa nella capitale americana contro la decisione di Joe Biden di bloccare l'acquisto da parte della società giapponese del produttore di acciaio americano per 14,1 miliardi di dollari, per motivi di sicurezza nazionale. Le due società contestano quella che secondo loro e' una violazione della garanzia costituzionale del giusto processo e dei requisiti procedurali statutari, nonché un'influenza politica illegale.





