Borsa: Trump non riduce i dazi, Londra gira in calo -0,17%

L'ottimismo sui dazi è svanito prima che arrivasse sera, con la smentita di Donald Trump, a una politica tariffaria ridotta. La seduta è in preda alla volatilità e gli analisti avvertono : "benvenuti nei prossimi 4 anni". "L'approccio di Trump alle tariffe mi ricorda un po' quello di Alan Greenspan - commenta un'analista macroeconomico di Bloomberg, Cameron Crise - : se pensate di sapere cosa farà e quando lo farà, probabilmente non lo avete capito bene". Londra gira in calo dello 0,17%, tutti gli altri indici oscillano e poi riprendono quota, Parigi sale dell'1,12%, Milano dell'1% e Francoforte dello 0,6%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA