Borsa: l'Europa in rialzo guarda alla crescita economica

Le Borse europee sono in rialzo, con gli investitori che guardano alla crescita economica. I dati sulla produzione hanno segnalato un 2024 debole, con il settore della manifattura in difficoltà mentre i servizi sono in crescita. Sotto i riflettori anche l'inflazione in Germania e nell'Eurozona. Tutti elementi che serviranno alla Bce per valutare le prossime mosse sul taglio dei tassi. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0346 sul dollaro.

L'indice stoxx 600 sale dello 0,1%. Bene Parigi e Francoforte (+0,3%) mentre sono deboli Madrid e Londra (-0,2%). I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dal settore tecnologico (+2,5%), con gli analisti che vedono prospettive positive per gli investimenti per l'intelligenza artificiale. In rialzo le auto (+1,3%) e il lusso (+1,1%), dopo i cali delle precedenti sedute. In crescita le banche (+0,5%).

Seduta fiacca per il settore dell'energia (-0,1%), in linea con l'andamento del prezzo del petrolio. Il Wti scende dello 0,2% a 73,77 dollari al barile, e il Brent si attesta a 76,34 dollari (-0,2%). Male anche le utility (-0,7%), con il gas che continua a scende. Ad Amsterdam le quotazioni sono in flessione del 2,1% a 48,58 euro al megawattora. Vendite sulle bevande alcoliche (-0,5%), dopo l'allarme in Usa sui rischi di cancro.

Nel settore Diageo e Campari cedo lo 0,5% e Pernod Ricard lo 0,3%.

Poco mossi i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund chiude a 114 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,59% e quello tedesco al 2,44%. In calo l'oro che cede l'1% a 2.632 dollari l'oncia.



