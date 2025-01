++ Elkann,'orgogliosi,quanto fatto base solida per il futuro' ++

"Con l'inizio del 2025, dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto fino ad oggi. Di fronte alle grandi sfide del nostro settore, nei quattro anni trascorsi dalla creazione di Stellantis abbiamo raggiunto molti traguardi importanti. È senza dubbio una base solida su cui continuare a costruire insieme il nostro futuro". Così il presidente di Stellantis in un messaggio di augurio di buon anno ai dipendenti sottolineando che. "Insieme a tutti i nostri stakeholder - i clienti, i concessionari, i fornitori e le comunità in cui operiamo - dobbiamo moltiplicare gli sforzi ed essere coesi al nostro interno e non solo, affinchè Stellantis raggiunga il suo pieno potenziale".



