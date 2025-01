Sale la bolletta del gas per i vulnerabili, +2,5%

Sale del 2,5% a dicembre il prezzo del gas per i clienti del 'Servizio di tutela della vulnerabilità', regolato dall'Arera. Lo comunica l'Autorità spiegando che per il mese di dicembre, che ha visto le quotazioni all'ingrosso in aumento rispetto a quelle registrate a novembre, il prezzo della sola materia prima gas, per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 47,59 euro a megawattora. A dicembre, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è 125,22 centesimi per metro cubo, +2,5% su novembre. La variazione è dovuta all'aumento dei prezzi all'ingrosso, che incide sulla spesa per la materia prima.



I clienti domestici attualmente nel Servizio di tutela vulnerabilità gas sono circa 2,36 milioni. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente precisa in una nota che il prezzo di riferimento pari a 125,22 centesimi di euro per metro cubo risulta così suddiviso: Spesa per la materia gas naturale. - 53,82 centesimi di euro (pari al 42,98% del totale della bolletta) per l'approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse; - 6,15 centesimi di euro (4,91% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio. Spesa per il trasporto e la gestione del contatore. - 28,03 centesimi di euro (22,4% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità. Spesa per oneri generali di sistema. - 2,95 centesimi di euro (2,35% del totale della bolletta). Imposte. - 34,27 centesimi di euro (27,36% del totale della bolletta)



Riproduzione riservata © Copyright ANSA