Pichetto, scorte di gas sufficienti ma attenzione ai prezzi

"A livello nazionale, per quanto riguarda la questione quantità di gas, tranquillizzo tutti, non abbiamo problemi. Abbiamo in questo momento uno stoccaggio che sfiora l'80%. Pertanto, riusciamo a fare fronte a quello che è anche il passaggio invernale dei prossimi due mesi sotto l'aspetto quantitativo". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, intervistato da Radio Radicale, sulle conseguenze dello stop al transito del gas dalla Russia attraverso l'Ucraina.

Il ministro ha avvertito che "bisogna avere massima attenzione sui prezzi del gas", perche' "tutto questo determina una riduzione di quantitativi verso l'Europa", e "anche sul mercato spot, quello a breve, che é una Borsa di fatto", "alcuni rischi di speculazione". Anche se "secondo molti analisti li abbiamo già scontati nell'ultimo mese" ha aggiunto.

"Gli organi di stampa danno un po' tutti una stima del +30% di aumento rispetto al 2023 - ha detto ancora Pichetto - Di fatto, se andiamo a leggere siamo già su quei valori a livello di gas, perché ieri ha superato i 50 euro a megawattora". La maggiorparte degli osservatori "sostiene che dovremmo averla scontata tutta ma ci vuole molta cautela".



