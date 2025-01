Avvio in lieve calo per il prezzo del gas, dopo lo stop del flussi via Ucraina e con l'interruzione di un impianto di Gnl in Norvegia. Pesano anche le temperature più rigide rispetto alla media di stagione.

Ad Amsterdam le quotazioni registrano una flessione dello 0,44% a 50,15 euro al megawattora.



