Borsa: Milano in rosso con l'Europa, scivola Stellantis

La Borsa di Milano (-0,5%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari scivola Stellantis (-3,1%), dopo i dati sulle immatricolazioni.

Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 116 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,55%.

Vendite anche per Stm e Tim (-1,7%), Iveco e Pirelli (-1,5%).

Debole in lusso con Cucinelli che cede lo 0,7% e Moncler lo 0,8%. In ordine sparso le banche. Positiva Unicredit (+0,3%), mentre si attendono le mosse per l'ops lanciata su Banco Bpm (-0,4%). Bene anche Mediobanca (+0,2%). In flessione Mps (-0,7%), Bper (-0,5%), Popolare Sondrio (-0,2%). Poco mossa Intesa (-0,01%).

Nel listino principale corre Saipem (+1,3%), galleggia Eni (+0,01%) mentre è fiacca Tenaris (-0,2%). Bene Nexi (+0,7%).





