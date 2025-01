La seduta a Piazza Affari si chiude in calo. Il Ftse Mib ha perso lo 0,72% a 34.127 punti. In controtendenza si eleva sugli scudi Saipem (+2,18%) mentre in fondo precipitano Campari (-5,21%) e Stellantis (-3,52%).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA