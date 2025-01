Le Borse europee avviano la seduta sulla parità in vista dei dati sulla manifattura negli Stati Uniti. Sui mercati prevale il clima di incertezza tra i dazi annunciati da Donald Trump e le indicazioni sulla debolezza della crescita cinese. In lieve calo i rendimenti dei titoli di Stato con gli investitori che cercano indizi sulle prossime mosse delle banche centrali.

In apertura Francoforte (+0,02%), Londra (-0,02%) e Parigi (-0,08%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA