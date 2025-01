Bollette, allarme Consumerismo-Assium su rischio rincari

Sulle bollette di luce e gas arriva l'allarme di Consumerismo-Assium sul rischio di nuove impennate dei prezzi.

In vista di possibili rincari, utility manager e consumatori rendono nota una guida sul contenimento dei consumi e il risparmio energetico.

"La situazione energetica internazionale desta preoccupazione - si legge nella nota congiunta di Assium, l'associazione italiana degli utility manager, e Consumerismo No Profit - Il prezzo del gas al Ttf di Amsterdam ha superato la soglia dei 50 euro per Mwh, raggiungendo il picco massimo da novembre 2023.

Questo aumento, dovuto in parte a speculazioni finanziarie, si ripercuoterà sulle bollette di famiglie e imprese".

"Sebbene non vi sia il rischio di rimanere senza gas - osservano Consumerismo-Assium - il problema principale riguarda l'aumento dei prezzi: a differenza del 2022, non sono previste riduzioni degli oneri generali per mitigare l'impatto sulle bollette. Pertanto, i costi dell'energia per famiglie e imprese, qualora dovesse proseguire il trend al rialzo delle quotazioni sui mercati internazionali, potrebbero raggiungere livelli simili a quelli del 2022".

La volatilità del mercato energetico nei prossimi mesi, spiega la nota, "dipenderà da diversi fattori, tra cui l'andamento climatico, la situazione economica in Asia e la produzione di energia eolica. È fondamentale quindi agire con responsabilità e ridurre i consumi di gas ed energia per contenere i costi".

Le due associazioni danno alcuni suggerimenti. - Riscaldamento: abbassare di un grado la temperatura degli ambienti domestici, utilizzare il riscaldamento solo quando necessario e per periodi limitati.

- Elettrodomestici: Utilizzare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico e a basse temperature, spegnere gli elettrodomestici quando non in uso, staccare le spine.

- Illuminazione: sostituire le lampadine tradizionali con quelle a Led a basso consumo, spegnere le luci quando si esce da una stanza.

- Acqua calda: ridurre la durata delle docce, utilizzare dispositivi per il risparmio idrico.



