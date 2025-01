Il prezzo del gas resta sui massimi, torna sopra i 50 euro

Il prezzo del gas, instabile per buona parte della mattinata, torna sopra i 50 euro al megawattora, dopo essere sceso in area 48 euro e una fiammata nelle battute iniziali vicino ai 51 euro.

I prezzi restano, dunque, sui massimi da ottobre 2023 dopo lo stop ai flussi russi via Ucraina. A questo si accompagnano le previsioni di un gennaio più rigido del previsto e all'ondata di gelo di inizio d'anno a partire dal Regno Unito e dai paesi nordici.

I Ttf ad Amsterdam, mercato di riferimento, segnano un rialzo del 2,7 per cento.



