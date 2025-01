EssilorLuxottica acquisisce la startup francese Pulse Audition

EssilorLuxottica ha acquisito la startup francese Pulse Audition, che ha sviluppato una tecnologia di Intelligenza artificiale in grado di integrare negli occhiali soluzioni avanzate che aumentano la comprensione del parlato.

Lo rende noto un comunicato del gigante mondiale delle lenti e delle montature per occhiali, nel quale si specifica che la startup francese è specializzata in algoritmi potenziati dall'Intelligenza artificiale "in grado di ridurre il suono circostante e migliorare la comprensione del parlato, consentendo a consumatori con disturbi uditivi di ottimizzare la propria esperienza di ascolto, anche in ambienti rumorosi".

L'integrazione delle tecnologie proprietarie e delle conoscenze di Pulse Audition nello sviluppo di software basati sull'Ia e nell'elaborazione dei segnali audio, oltre che delle sue competenze, consentirà a EssilorLuxottica di "rafforzare le proprie componenti hardware e software per elevare la qualità di prodotti e soluzioni nel lungo periodo. Questa acquisizione è coerente con la strategia del Gruppo nel settore delle soluzioni acustiche e rappresenta un'evoluzione naturale del percorso iniziato nel 2023 con l'acquisizione di Nuance Hearing", aggiunge la nota.

"Osserviamo sempre con interesse - commentano Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica, e Paul du Saillant, cice amministratore delegato - le opportunità di mercato nel campo dell'Ia e dei big data. Questa acquisizione realizzata in Francia, uno dei nostri Paesi d'origine, è perfettamente in linea con i nostri obiettivi di lungo periodo e con gli investimenti nel settore delle soluzioni acustiche. Rafforza inoltre il nostro impegno nello sviluppo di nuove piattaforme di wearable computing, anche in Europa. Siamo felici di accogliere nuovi talenti nel nostro gruppo e di poter continuare a esplorare le potenzialità di un mercato, quello delle soluzioni acustiche, con grandi margini di sviluppo".



