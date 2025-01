Carta Acquisti, al via le domande. Finora dati 2,2 miliardi

Riparte l'operazione 'Carta Acquisti', lo strumento introdotto nel 2008 per offrire un sostegno alle persone meno abbienti alle prese con il caro prezzi di alimenti e bollette energetiche. Il ministero dell'Economia e Finanze ha infatti messo online i moduli che consentono il riavvio dell'iniziativa.

"Con il 2025 - è scritto sul sito del Mef - si rinnova il programma Carta acquisti dedicato ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni che potranno ricevere un contributo di 80 euro ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas". Della carta dal momento dell'introduzione hanno finora usufruito poco meno di 6 milioni di cittadini (2.162.989 anziani e 3.757.404 bambini) per un importo complessivo di 2,2 miliardi di euro. Lo scorso anno, in 10 mesi, sono stati erogati 144 milioni per oltre 360mila beneficiari (152mila anziani, 207mila bambini).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA