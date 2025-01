Borsa: Milano segue l'Europa e gira in calo, il gas a 49 euro

La Borsa di Milano segue l'onda delle Piazze europee e gira in negativo con il Ftse Mib che flette dello 0,31% a 34.071 punti. A pesare sull'indice le vendite su Ferrari (-2,2%), Iveco (-1,95%) ma anche sulla moda con Moncler (.0,82%) e Cucinelli ((-0,76%) e sui bancari con Mps che lascia l'1,26% e Unicredit lo 0,77%). Sempre tonici i petroliferi con Saipem (+2,19%) , Tenaris (+1,55%), Eni (+1,04%). Ancora un passo deciso per Tim (+1,22%) .

Quanto al resto degli indici europei Parigi cede lo 0,45%, , Francoforte viaggia sotto la parità (-0,02%), Amsterdam è a -0,3%. Flette anche Londra che è a -0,08%. Lo stoxx 600, l'indice del Vecchio Continente, è marginale a -0,09% con i titoli legati ai beni di consumo e ai finanziari sotto vendita.

Lo spread tra Btp e Bund resta stabile nell'area dei 115 punti con il rendimento del decennale italiano che si riporta al 3,52%.

Quanto alle commodity, il gas riduce il rialzo dello 0,6% con il prezzo che scivola a 49,2 euro al megawattora. In lieve rialzo il petrolio con il wti che sfiora i 72 dollari al barile (+0,3%) e il brent sotto i 75 dollari (+0,3%) .

Infine, l'euro si apprezza sul dollaro con il quale scambia a 1,0362.



