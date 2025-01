Borsa: Milano chiude positiva con l'energia, scivolano le banche

La Borsa di Milano (+0,55%) chiude positiva, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è sostenuta dall'energia e dalle utility con la corsa di gas e petrolio. Scivolano le banche. Lo spread tra Btp e Bund conclude la seduta a 116 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,54%.

Nel listino principale vola Saipem (+6%). Corrono anche Eni (+2,8%) e Tenaris (+2,1%). In luce Recordati e Prysmian (+2,2%).

La corsa del gas spinge le utility con Enel (+2%), A2a (+1,9%), Snam (+1,7%). Acquisti per Campari (+1,3%), Tim (+1,2%).

Vendite sugli istituti di credito. Scivola Bper (-2,9%).

Seduta negativa per Mps (-1,4%) e Popolare Sondrio (-1,3%).

Fiacca Unicredit (-0,38%), alle prese con l'Ops su Banco Bpm (-0,54%). Debole Intesa (-0,3%). In ordine sparso le le assicurazioni con Unipol che scende dell'1,1% e Generali in rialzo dell'1,2%.

I timori per l'economica cinese pesa sul settore del lusso e sulle auto. Poco mosse Cucinelli (-0,09%) e Moncler (-0,04%). In ordine sparso le auto con Stellantis (+0,2%), Iveco e Ferrari (-0,7%). Tra le società a minor capitalizzazione conclude la seduta in forte calo Geox (-7,7%), dopo il nuovo piano che rimodula l'indebitamento e prevede un aumento da 60 milioni di euro.



